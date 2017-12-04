Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

"Наши молодые футболисты получат хорошую практику, мы должны использовать такую ситуацию, чтобы учиться. Но в любом случае мы должны оказать максимальное сопротивление.

Мы не думаем о раскладах в группе. Наша главная задача - ввязаться в бой. Любую игру с любым соперником можно перевернуть», - приводит слова Гончаренко ТАСС.

Напомним, матч ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.