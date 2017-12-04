«Галиев может играть еще лучше. Он технически хорошо оснащен. Хорошо понимает игру. Ему нужно больше брать игру на себя, и он будет забивать еще больше.

Ландер переживал, что не забивал. Он старается, много желания у него, много голевых передач, а сегодня забил красивый гол.

В матче с минским "Динамо" нам была важна игра и результат. Не скажу, что мы в прошлых матчах играли плохо. Мы не могли забить, а сегодня ребята были более нацелены на реализацию, создали много моментов. Эта победа была нам очень нужна", - приводит слова Билялетдинова «Р-Спорт».