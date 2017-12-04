«Прежде всего, нам очень важно хорошо сыграть. Очень важно, что в предыдущем матче со «Спортингом» мы забили дважды. Я хочу, чтобы мы забили и «Ювентусу». Каждый матч в Лиге чемпионов очень важен, хоть мы и не сможем выйти в плей-офф.

Для нас важно победить в матче с великой командой на глазах у наших болельщиков. Да, у нас не лучшее турнирное положение, но важнее всего престиж матча, а также очки для нашей страны в таблице коэффициентов. «Ювентус» можно победить, мы можем победить любую команду», - цитирует Лемониса Football Italia.

Матч «Олимпиакос» - «Ювентус» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.