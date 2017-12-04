«Я думаю, это важная игра, потому что мы играем с «Атлетико», и они показали в прошлом, что являются существенной силой в этом турнире. Теперь они рискуют вылететь из него, но мы должны провести хороший матч, упрочить уверенность в себе, и поэтому хотим занять первое место в групп».

Но если займешь первое место, можно получить в соперники команды вроде «Реала», «Баварии» или «Ювентуса». Немногое меняется от того, первое ты место займешь или второе. Важнее всего выйти в следующую стадию, но для нашей задачи и уверенности в себе будет правильным одержать победу и занять первое место», - цитирует Конте официальный «Челси».

Матч «Челси» - «Атлетико» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.