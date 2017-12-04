Антонио Конте: Не думаю, что Азар на пике карьеры
Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил игру полузащитника команды Эдена Азара.
«Я не думаю, что Эден Азар находится на пике своей карьеры. Думаю, он еще серьезно может прибавить. Это молодой игрок, и для него важно работать, работать, работать и проявлять целеустремленность, чтобы улучшить свою игру.
Ты на вершине, когда выигрываешь «Золотой мяч», когда выигрываешь Лигу чемпионов, когда выигрываешь Чемпионат мира и так далее. В этот момент ты на вершине, в противном случае ты просто выдающийся игрок», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
В текущем сезоне 26-летний Эден Азар провел 19 матчей за «Челси» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.