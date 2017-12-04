«Я не думаю, что Эден Азар находится на пике своей карьеры. Думаю, он еще серьезно может прибавить. Это молодой игрок, и для него важно работать, работать, работать и проявлять целеустремленность, чтобы улучшить свою игру.

Ты на вершине, когда выигрываешь «Золотой мяч», когда выигрываешь Лигу чемпионов, когда выигрываешь Чемпионат мира и так далее. В этот момент ты на вершине, в противном случае ты просто выдающийся игрок», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне 26-летний Эден Азар провел 19 матчей за «Челси» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.