Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев – о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«В нашей ситуации потеря любого игрока существенна. Но идеальные условия бывают крайне редко, и нам постоянно приходится выкручиваться из сложных ситуаций.

Вот и выпадет шанс проверить нашу молодежь в большом деле. Мы верим в ребят», – приводит слова Акинфеева «RT на русском»

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится завтра, 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.