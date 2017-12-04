Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев — о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Шансы есть всегда. Надо просто отдать все силы на поле и играть друг за друга.

Такой путь проделали, столько сил отдали. Остался один шаг – правда, очень трудный. Но нам не привыкать преодолевать трудности», – приводит слова Кучаева «RT на русском»

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится завтра, 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.