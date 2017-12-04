«Этот поединок не может быть главным в сезоне - он бы был таким, если бы «Спортинг» играл в финале Лиги чемпионов. Что касается Месси, то он не вышел с первых минут против «Ювентуса» в Турине, и мне кажется, что завтра он тоже начнет на скамейке, хотя это только предположение.

В любом случае наличие или отсутствие Месси в стартовом составе не слишком повлияет на нашу стратегию. У нас есть план «А» на случай, если Месси в основе, и план «Б», если он на скамейке, и мы будем их придерживаться», - цитирует Жезуша официальный сайт УЕФА.

Матч «Спортинг» - «Барселона» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по Москве.