- Этот турнир подарил мне много приятных и горьких моментов. В завтрашнем матче для нас важно показать, кто мы. Если выйдем из такой группы, то всерьез заявим о себе. Мы уже доставили большие проблемы «Челси» и практически выбили из турнира «Атлетико». Сейчас надо пройти групповой этап. Возможно, после матча я смогу оглянуться назад и сказать, что это был один из моих лучших вечеров в Лиге чемпионов, - передает слова Де Росси официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч «Рома» - «Карабах» состоится 5 декабря на поле стадиона «Олимпико» в Риме и начнется в 22:45 по московскому времени.