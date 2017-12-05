- Это правда, что у «Баварии» богатейшая родословная в еврокубках, «ПСЖ» в этом плане новичок и похвастать такой яркой историей не может. Завтра мы увидим две команды, которые постараются выиграть и продолжить путь к победе в Лиге чемпионов. «Бавария» дома очень сильна. Это будет великолепный матч, сыграют две топовые команды, на поле сойдутся лучшие из лучших. Настоящий спектакль для всех болельщиков.

В первом матче мы забили быстрый гол, в результате чего «Баварии» пришлось атаковать большими силами. Как и в первой встрече, большую роль будет играть переход от обороны к атаке и наоборот. Завтра мы хотим показать качественный футбол и владеть мячом как можно больше, мы хотим атаковать. Наша команда хочет доказать болельщикам, что у нас действительно большой клуб. У нас есть шанс сделать это в большом матче. Мы прибавили и стали терпеливее, - передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится 5 декабря на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 22:45 по московскому времени.