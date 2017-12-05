- Я не знаю о планах «Бенфики», но уверен, что лиссабонцы не захотят проигрывать дома. Не знаю, какую тактику использует соперник, и не слишком ломаю над этим голову. Однако понимаю, что групповой этап они перед собственными болельщиками захотят завершить как надо.



Мы осознаем, что стоит на кону. Понятно, что «Манчестер Юнайтед» способен нам помочь, но мы на это влиять не можем. Потому мы обязаны сфокусироваться на собственной игре и делать все необходимое. Если «Юнайтед» нам поможет, отлично, но мы об этом не беспокоимся. Мы знаем, что «МЮ» тоже хочет победить, но это не наша забота.



У «Бенфики» прекрасная команда. Пускай это мы бьемся за выход из группы, фаворитом в завтрашнем матче я вижу хозяев, - передает слова Вики официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч между «Базелем» и «Бенфикой пройдет 5 декабря на поле стадиона и начнется в 22:45 по московскому времени.