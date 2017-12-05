- Не собираемся думать о матче в Риме. Чтобы победить, надо быть предельно сконцентрированными. Мы способны повлиять только на этот матч, так что отвлекаться на игру в Риме не собираемся.



В положении, в котором мы оказались, можно винить только себя. Начало сезона получилось непростым, но постепенно мы играли лучше и лучше, набирались уверенности, побеждали. Сейчас все на должном уровне - дисциплина и отношение. Мы стали гораздо увереннее. На старте сезона были определенные психологические проблемы, мы не могли дозаявлять новичков. У нас было много ничьих, но мы не проигрывали, - передает слова Луиса официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч «Челси» - «Атлетико» состоится 5 декабря на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени.