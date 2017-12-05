- Мы хотим доказать, что причина произошедшего в Лиге чемпионов кроется в ряде аспектов, которые не сработали. Игроки, которые чаще остаются в запасе, жаждут показать, что мы можем на них рассчитывать. Проблем с мотивацией не будет, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч между «Базелем» и «Бенфикой» пройдет 5 декабря на поле стадиона «Да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22:45 по московскому времени.