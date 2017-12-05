- Ситуация такая, какая она есть. Мы должны сыграть против команды в отличной форме, против лидера группы. «Челси» заслуженно идет первым. Мы же думаем только о победе. Впереди футбольный матч. Мы должны постараться выиграть, показать свою лучшую игру против очень хорошей команды.

Каждый матч - победа это, поражение или ничья - тебя чему-то учит. Завтра не все будет зависеть от нас, но мы знаем, что сами обязаны побеждать. Нам будет противостоять очень хорошая команда, играющая на высочайшем уровне. «Челси» здорово играл на «Метрополитано». Надеюсь, завтра мы сумеем реализовать свой план на игру.

Нет смысла слушать радио или смотреть телетрансляцию матча в Риме. Если «Рома» выиграет 4:0, мы поздравим их и «Челси» с выходом из группы, - передает слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч «Челси» - «Атлетико» состоится 5 декабря на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени.