- Слуцкий постарался как можно глубже проникнуться местной культурой, изучил английский футбол и завоевал симпатии публики, которая отнеслась к нему благожелательно. Но хороший человек не профессия. Результаты оказались слишком слабыми даже с учетом всех организационных проблем «Халла». Кроме того, само назначение все-таки слишком сильно зависело от протекции Абрамовича и имело под собой не только футбольную составляющую. Не знаю, сможет ли Роман Аркадьевич теперь помочь Слуцкому снова устроиться в Англии. И захочет ли помогать. Но трудности у Леонида Викторовича будут - с учетом результатов. Поэтому более реалистичным вариантом представляется его возвращение в Россию, - цитируют Канчельскиса «Известия».

Напомним, Слуцкий в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под его руководством «тигры» в 20-и матчах одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз терпели поражение.