Встреча двух команд пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После пяти туров в группе А лидирует «Манчестер Юнайтед», в активе которого 12 очков. По девять баллов было в активе «Базеля» и ЦСКА. Армейцы уступают второе место в турнирной таблице швейцарской команде только по дополнительным показателям. У португальской «Бенфики», которая уже потеряла шансы на плей-офф, очков нет.