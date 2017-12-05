- Слуцкому, безусловно, не повезло с владельцами, шансы вернуть «Халл» в премьер-лигу с первого сезона изначально выглядели сомнительными. Но проблема в том, что команда не закрепилась даже в середине таблицы.

К сожалению, Слуцкий не смог адаптироваться к интенсивности местного футбола. В ЦСКА при отличном подборе игроков он мог побеждать в РФПЛ команды, недостаточно агрессивно сопротивлявшиеся. В Англии даже слабые клубы навязывают борьбу на каждом участке поля. Причем в Чемпионшипе этой борьбы больше, чем в АПЛ. Если вспомнить, как Слуцкий в последние годы выступал с ЦСКА и сборной в Европе, неудивительно, что в «Халле» с ним приключилось такое.

Вопрос, как негативный опыт поможет ему в будущем. В любом случае практика таких соревнований - мечта для тренера из «нефутбольной страны», - цитируют Мостового «Известия».

Напомним, Слуцкий в воскресенье покинул пост главного тренера «Халл Сити». Под его руководством «тигры» в 20-и матчах одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз терпели поражение.