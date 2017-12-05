- ЦСКА будет очень непросто, особенно с учетом кадровых проблем и фактора гостевого поля. Но все знают, что армейцы - команда с характером, при этом еще и фартовая. Поэтому я не исключаю удачного расклада итогов встречи для красно-синих. Так что будем болеть за них и надеяться, что российский клуб сумеет пробиться в следующую стадию турнира. Хотя, откровенно говоря, шансов у них немного, - передают слова Булыкина «Известия».

Напомним, матч ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» состоится 5 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.