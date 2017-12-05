- Вновь, как и в предыдущих матчах, мы не используем свои возможности, а затем из-за единичных ошибок пропускаем голы. На мой взгляд, в первом тайме «Рубин» полностью контролировал ход игры. Мы имели преимущество в гостевом матче с лидером чемпионата, не дали ему до перерыва нанести ни одного удара по нашим воротам. Во втором тайме тоже выглядели не хуже «Локомотива». Но секундные провалы в эпизодах с удалением и голом в наши ворота свели все старания на нет, - передают слова защитника «Известия».

После этой игры «Рубин» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре «Рубин» примет «СКА-Хабаровск».