"Думаю, просто "Тосно" нам многое позволял на поле. Поэтому было много пространства, на их половине поля мы спокойно владели мячом. У нас в их ворота влетало больше, чем обычно. Думаю, в этом есть доля везения.

Не проигрываем больше месяца? Мы долго к этому шли. Отыграли сентябрь, а в следующем месяце, наверное, нетактично играли в атаке. Сейчас нашли свою игру, многое стало получаться, и жаль, что у нас скоро перерыв. Но все равно будем готовиться. Думаю, после сборов все будет намного лучше", — сказал Головин в эфире телеканала "Наш Футбол".