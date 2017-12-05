- То, что армейцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Еврропы, - это 100 процентов. Но в Лиге чемпионов ЦСКА ждет сложнейший матч с «Манчестер Юнайтед». С учетом кадровых проблем, конечно, обыграть «МЮ» на выезде будет крайне тяжело, - сказал Алдонин. - Получится ли, сказать сложно. Тяжелая задача, - приводит слова Алдонина Rusfootball.Info. - Ведь в последнем матче Лиги чемпионов соперник проиграл «Базелю». Если бы они тогда победили, можно было бы надеяться на то, что состав у «МЮ» будет смешанный. А так, мне кажется, армейцев ждет очень тяжелый матч с сильным соперником. Очень сложно здесь рассчитывать на успех. Но будем надеяться.

- В состоянии ли «Бенфика» обыграть главного конкурента ЦСКА - «Базель»?

- Почему нет? «Бенфика» может зацепить очки. Наверняка они хотят реванша за поражение от этой команды в первой встрече. Хотя, откровенно говоря, такой слабой «Бенфики» уже давно не было. Не сказать, что у них смена поколений — просто, наверное, много игроков распродали. А футболисты, которые сейчас в команде, пока еще не готовы играть в Лиге чемпионов. Думаю, что, скорее всего, «Базель» добьется положительного результата.