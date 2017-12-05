– Ранее я говорил, что «Спартак» победит «Ливерпуль». И мне бы хотелось повторить все эти слова про ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», но армейцы не победят. ЦСКА в порядке на российском уровне. Очень дисциплинированная команда, порой играют нестандартно. Молодцы, но «МЮ» армейцам не по зубам. Англичане не выставят молодежный состав. Это невозможно в принципе. Заявка на Лигу чемпионов ограничена. Победа ЦСКА над «Манчестер Юнайтед» – это слишком. Хотя, все можно быть, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА состоится 5 декабря в 22:45 мск.

После пяти туров "Манчестер Юнайтед" в группе А набрал 12 очков, по 9 - у "Базеля" и ЦСКА, причем швейцарский клуб опережает армейцев по результатам личных встреч, так что команде Виктора Гончаренко необходимо набирать большее количество очков. В случае побед ЦСКА и "Базеля" сразу три команды наберут по 12 очков, и ЦСКА в таком случае устроит лишь выигрыш в Манчестере в три или более мячей. Существует невероятный вариант, при котором третьим останется "Манчестер Юнайтед", если английская команда уступит ЦСКА в семь или более мячей.