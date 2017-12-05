"У Антона Миранчука много сильных качеств. Думаю, он брату не уступает и у них будет хорошее соперничество. Единственное отличие – один лучше играет правой ногой, а второй – левой. А в остальном у них высокое футбольное образование, в игре они очень оригинальны, много делают неожиданных ходов. Есть недостатки, но они будут над ними работать и прогресс станет еще более значительным.

Я не был удивлен вызовом Антона в сборную. Это правильное решение. Если бы Антон не получил на зимних сборах сложную травму, думаю, он и раньше стал игроком стартового состава "Локомотива", - передает слова Семина "Наш Футбол".