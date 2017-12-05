Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о готовности своих игроков к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против ЦСКА.

"Матич получил повреждение. Я не собираюсь его заставлять выходить на поле. Нескольким другим игрокам понадобится отдых.

Шоу - в заявке, но не могу сказать точно, выйдет ли он на поле", - передает слова Моуринью официальный сайт клуба.

Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится 5 декабря, начало в 22:45 по московскому времени.