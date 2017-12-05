– «Зениту» нужно выиграть только потому что он – «Зенит». Команде нужно напомнить о себе в Европе. На нее давно уже обратили внимание, и нужно поддерживать свой имидж. В остальном нет причин рвать так, чтобы земля из-под ног вылетала и пурга по полю неслась. Травмы ведь тоже не нужны. Надо сыграть в нормальный футбол. Думаю, в «Зените» это понимают. Свою задачу они уже выполнили. Нужно лишь достойно сыграть. Считаю, что на данный момент «Зенит» сильнее «Реала Сосьедад», - считает Рейнгольд.

Напомним, что Встреча группы L пройдет в четверг на стадионе "Аноэта" в городе Сан-Себастьян. Начало матча - 23:05 мск.

"Зенит" лидирует в своей группе после пяти туров. В активе санкт-петербургской команды 13 очков.