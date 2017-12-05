"Очень положительно отнесся к решению Слуцкого поработать в Англии. Я за него очень болел. В футболе очень много факторов и тренер не всегда может их учесть или победить. Но в данной ситуации у Слуцкого команда была совершенно разобрана, разваленная, игроки многое определяют, но у него их не было. Поэтому было много поражений и пришлось уйти, это часть профессии.

Думаю, это хороший для него этап, в том числе и жизненный. Это был урок, он посмотрел новый футбол, многое для себя почерпнул и дальше начнет работать, ничего страшного не произошло.

Я ни о чем не жалел, когда в начале 90-х слетал в Новую Зеландию. Узнал много нового, великолепную страну, английский язык стал получше. Много положительных моментов было, так же как супер положительные моменты были в киевском "Динамо". Человек должен периодически менять место и развиваться, это всегда хорошо", - передает слова Семина "Наш Футбол".