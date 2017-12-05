- В состоянии ли «Бенфика» обыграть главного конкурента ЦСКА - «Базель»?

- Почему нет? «Бенфика» может зацепить очки. Наверняка они хотят реванша за поражение от этой команды в первой встрече. Хотя, откровенно говоря, такой слабой «Бенфики» уже давно не было. Не сказать, что у них смена поколений — просто, наверное, много игроков распродали, - цитирует Алдонина Rusfootball.Info. - А футболисты, которые сейчас в команде, пока еще не готовы играть в Лиге чемпионов. Думаю, что, скорее всего, «Базель» добьется положительного результата.