Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах команды на победу в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

– Не очень в это верю, – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Мостового. – «Ливерпуль» тоже находится на кураже, и последние матчи английской команды это показывают. Она в субботу одержала крупную выездную победу 5:1. То есть сейчас оба соперника побеждают. Конечно, шансы «Ливерпуля» на успех выше, чем у москвичей.

– За счет чего «Спартак» может добыть победу?

– За счет игры футболистов, которые обладают достаточным уровнем мастерства для того, чтобы успешно выступать. Ну и везение должно присутствовать. Именно за счет этого случаются победы менее сильных команд над грандами. Шансы у «Спартака» есть, и все здесь будет зависеть от ребят. Если они смогут обыграть этого соперника – станут героями.

Напомним, победа над «Ливерпулем» гарантирует «Спартаку» выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч «Ливерпуль» – «Спартак» пройдет 6 декабря на стадионе «Энфилд». Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча