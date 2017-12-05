Нападающий ЦСКА Федор Чалова признан лучшим молодым игроком РФПЛ по итогам 2017 года.

Голосование проводилось на официальном сайте Детской футбольной лиги.

По его результатам 36 из 100 опрошенных тренеров РФПЛ, руководителей клубов РФПЛ, представителей тренерского штаба национальных сборных, отдали свое предпочтение Чалову, который набрал 165 баллов.

На втором месте полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, набравший 134 балла, на третьей строчке «Рубина» Рифат Жемалетдинов, у которого 127 баллов.

Напомним, премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее победителями становились Александр Кержаков, Владимир Быстров (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов («Локомотив»), Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Александр Кокорин («Динамо», Москва), Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Александр Головин, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Павел Яковлев («Спартак», Москва), Константин Базелюк (ЦСКА), Эльмир Набиуллин («Рубин») и Алексей Миранчук («Локомотив»).

Отметим, что в текущем сезоне Чалов провел 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.