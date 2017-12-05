Гендиректор ФК «Тосно": Заболотный с большой долей вероятности перейдет в „Зенит“
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко — о возможном трансфере нападающего Антона Заболотного в «Зенит».
Ранее сообщалось, что Заболотный может стать игроком санкт-петербургского клуба уже зимой.
"Ведем переговоры по поводу "Зенита", еще было предложение от "Краснодара", но, скорее всего, он перейдет именно в "Зенит." Будем встречаться еще и с самим Антоном, и с руководством клуба, думаю, что до конца недели закончим переговоры. С большой долей вероятности переход состоится.
У него еще полтора года контракта, условия трансфера пока не обсуждали", - цитирует Матюшенко ТАСС.
В текущем сезоне РФПЛ Заболотный принял участие в 19-ти матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.