Ранее сообщалось, что Заболотный может стать игроком санкт-петербургского клуба уже зимой.

"Ведем переговоры по поводу "Зенита", еще было предложение от "Краснодара", но, скорее всего, он перейдет именно в "Зенит." Будем встречаться еще и с самим Антоном, и с руководством клуба, думаю, что до конца недели закончим переговоры. С большой долей вероятности переход состоится.

У него еще полтора года контракта, условия трансфера пока не обсуждали", - цитирует Матюшенко ТАСС.

В текущем сезоне РФПЛ Заболотный принял участие в 19-ти матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.