Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что в отличие от своего коллеги из «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не будет отказываться от борьбы за титул.

«Я не Почеттино, я Арсен Венгер, – приводит Goal.com слова француза. – Я здесь, чтобы бороться пока есть возможность. Пока есть математические шансы нельзя говорить ни о чем другом.

Я верю в то, что игра с «Манчестер Юнайтед» должна разозлить нас и сделать нас еще более решительными.

Если бы я был игроком, то не смог бы принять результат с учетом того, как мы сыграли и нашим огромным потенциалом. Игра хорошего уровня – это именно то, чего ты хочешь от команды».

После 15 туров «Арсенал» занимает пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Манчестер Сити».

Добавим, что ранее Почеттино признался, что у «Тоттенхэма» мало шансов на титул. «Шпоры» идут шестыми в трех очках от «Арсенала».