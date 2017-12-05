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В «Зенит» перейдет форвард сборной России, но это не Смолов [все детали]

"Пока комментировать рано, еще ничего неизвестно. Имеет ли информация под собой почву? Со мной лично еще никто не общался, так что утверждать не могу. Пока только слухи.

 

Был ли реальный интерес от "Зенита"? Естественно. Интерес есть со многих сторон, но так, чтобы был разговор, такого нет. Хочу ли пойти в "Зенит"? Конечно", - цитирует Заболотного ТАСС.

Отметим, в текущем сезоне РФПЛ Заболотный провел 19 матчей, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

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