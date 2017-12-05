– Можете подтвердить интерес «Зенита»?

– Это устный интерес. Пока нам никаких бумаг не присылали. Все в процессе.

– Контакт между клубами идет?

– Может, сегодня будет. Пока ничего сказать не могу.

– Были новости, что у «Тосно» не все идеально с финансовым положением. Для его улучшения готовы продать Антона?

– Если будет хорошее, серьезное предложение – не будем парня держать, мы его отпустим.

– Сумма отступных в контракте есть?

– Нет.

– Вообще Заболотного будете удерживать?

– Если будет предложение от такого серьезного клуба – как мы его удержим? Думаю, ему хочется там себя попробовать. Он заслужил того, чтобы играть в более серьезных клубах. Смотря, что будет за предложение. Оно должно устроить и его, и нас, – сказал Матюшенко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее появилась информация, что Заболотный близок к переходу в «Зенит». Также сообщалось, что форвардом интересуется «Краснодар».

26-летний нападающий играет в «Тосно» с января 2016 года. В сезоне 2017/2018 Заболотный забил четыре гола в 19 матчах РФПЛ и дебютировал за сборную России.