Капитан «Зенита» Доменико Кришито по итогам ноябрьских матчей стал лучшим игроком команды в ноябре.

Итальянский защитник принял участие в четырех играх и отметился голом в ворота «Спартака». Второе место по итогам месяца занял Эмануэль Маммана, а третье – Александр Кокорин, отмечает официальный сайт «Зенита».

Ранее призы лучшего игрока месяца получали Александр Кокорин (июль, август), Бранислав Иванович (сентябрь) и Леандро Паредес (октябрь).

Напомним, «Зенит» после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ и на шесть очков отстает от «Локомотива». В Лиге Европы команда гарантировала себе участие в плей-офф. Ближайший матч сине-бело-голубые проведут 7 декабря в Сан-Себастьяне против «Реала Сосьедад». 11 декабря петербуржцы встретятся в Грозном с «Ахматом».