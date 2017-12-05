На хорвата также претендуют «Ювентус» и «Рома».

«Наполи» рассчитывает приобрести защитника «Атлетико» Шиме Врсалько, сообщает Football Italia.

В клубе рассчитывают, что 25-летний хорват сможет заменить выбывшего на продолжительный срок Фаузи Гуляма.

По данным Gazzetta dello Sport, «Наполи» находится в постоянном контакте с агентом Врсалько Джузеппе Ризо, который в свою очередь ведет переговоры с руководством «Атлетико».

Испанцы рассчитывают выручить на продаже защитника 25 миллионов, однако предлагаемые «Наполи» 20 миллионов могут устроить «Атлетико». На Врсалько также претендуют «Ювентус» и «Рома», однако эти клубы готовы только взять игрока в аренду без обязательного выкупа.

В нынешнем сезоне Врсалько выходил на поле лишь в трех матчах примеры. Ранее он играл в Италии за «Дженоа» и «Сассуоло».