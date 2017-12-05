Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук высказался о традиции, согласно которой зимний чемпион чаще всего финиширует на первом месте.

– Безусловно, не хотелось бы нарушать эту красивую традицию, – приводит слова Миранчука официальный сайт «Матч ТВ». – «Зенит» и ЦСКА по два раза были зимними чемпионами и, наверное, уже составили план, как готовиться ко второму кругу. У нас такое впервые. Так что приложим еще больше усилий после перерыва, будем хватать удачу за хвост! Без нее спортсменам тяжко.

– Насколько сегодняшний «Локомотив» семинский и насколько это самобытная команда, которой дай любого тренера – будет выигрывать?

– 100% – мы без Юрия Павловича будем другими. Сейчас вообще не могу представить себе другого коуча. Семин нашел к нам подход, подобрал ключ к каждому. Поменяй тренера – будет не то.

Напомним, «Локомотив» досрочно обеспечил себе первое место по итогам 20 туров, после которых в чемпионате наступит зимняя пауза.

В заключительном перед перерывом туре 11 декабря лидер турнира сыграет в гостях с «Тосно».