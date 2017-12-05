"По неофициальной информации, на прошлой неделе Евгений Гинер продал футбольный клуб ЦСКА. В декабре ждем официального подтверждения. Бизнес Гинера потек после отставки Сергея Иванова с должности главы администрации президента", – написал Кричевский на своей странице в фэйсбуке.

Напомним, Гинер прибрел ЦСКА в 2001 году, за период его работы команда шесть раз становилась чемпионом России, семь раз выигрывала кубок страны и выигрывала кубок УЕФА.