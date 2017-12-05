- Не кажется ли вам, что победа над ''Ливерпулем'' и выход в стадию плей-офф – это миссия невыполнима?

- В футболе возможно все. В свое время ''Рубин'' ''Барселону'' одолел. Тяжелая была игра, но все равно обыграли. Также мы помним, как ''Ростов'' победил ''Бавария''. Понятно, что англичане фавориты, что это заведомо сильный клуб, но и они могут проиграть.

- Что необходимо будет предпринять Массимо Каррере, чтобы одолеть сильного соперника?

- Ему нужно только настроить команду, больше от него ничего не требуется. Хотя сами футболисты прекрасно понимают, что им нужно. Другой вопрос заключается в том: смогут ли они это осуществить. Класс ''Ливерпуля'' отрицать никто не будет – игра с этой командой предстоит тяжелая, - цитирует Гаврилова "Евро-Футбол". - Стоит еще отметить и то, что у ''Спартака'' неровные матчи - все зависит от соперника. Хорошо сыграли с ''Зенитом'', но еле-еле одолели ''Арсенал''. Говорить о том, что красно-белые однозначно добьются результата – нельзя. Ничейный счет их не устроит, нужно играть на выигрыш. ''Севилья'' побьет ''Марибор'' на выезде.

- В независимости от результата в игре с ''Ливерпулем'', можно будет утверждать, что после длительного перерыва команда неплохо показала себя в еврокубке?

- С учетом решения поставленной задачи, с этим тяжело согласиться. Два раза не обыграть ''Марибор'' – это уже провал. Будь у них к этому моменту первое-второе место в группе, тогда можно было бы говорить, что сыграли неплохо.

- Положение в группе Е по-прежнему остается напряженным. Если трезво оценивать ситуацию, то кто все-таки пробьется в плей-офф?

- ''Севилья'' и ''Ливерпуль''. С оговоркой: в футболе нет ничего невозможного.