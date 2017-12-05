Определились пары 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/8 финала

«Атлетико» – «Льейда»

«Кадис» – «Севилья»

«Сельта» – «Барселона»

«Эспаньол» – «Леванте»

«Форментера» – «Алавес»

«Лас-Пальмас» – «Валенсия»

«Леганес» – «Вильярреал»

«Нумансия» – «Реал»

Отметим, что «Нумансия» и «Кадис» представляют сегунду, а «Форментера» и «Льеда» – третий дивизион.

Первые матчи запланированы на 2-4 января, ответные – на 9-11 января. Четвертьфиналы пройдут 17 и 24 января, полуфиналы – 31 января и 7 февраля, а финал – 21 апреля.

Добавим, что действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». Она же выигрывала турнир чаще всех – 29 раз.