Жеребьевка Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Нумансией», «Барселона» – с «Сельтой»
В Испании прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка страны.
Определились пары 1/8 финала Кубка Испании.
Кубок Испании
1/8 финала
«Атлетико» – «Льейда»
«Кадис» – «Севилья»
«Сельта» – «Барселона»
«Эспаньол» – «Леванте»
«Форментера» – «Алавес»
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»
«Леганес» – «Вильярреал»
«Нумансия» – «Реал»
Отметим, что «Нумансия» и «Кадис» представляют сегунду, а «Форментера» и «Льеда» – третий дивизион.
Первые матчи запланированы на 2-4 января, ответные – на 9-11 января. Четвертьфиналы пройдут 17 и 24 января, полуфиналы – 31 января и 7 февраля, а финал – 21 апреля.
Добавим, что действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». Она же выигрывала турнир чаще всех – 29 раз.