Французский полузащитник Стивен Н'Зонзи может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает COPE, в прошлом месяце игрок "Севильи" встретился в Лондоне с представителями "Арсенала" и провел переговоры о своем трансфере в январе 2018 года. Отмечается, что на футболиста также претендуют "Эвертон" и "Ливерпуль".

Ранее сообщалось, что этим летом права на 28-летнего Н'Зонзи пытался выкупить "Ювентус".

В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

Добавим, что ранее полузащитник выступал за такие клубы, как "Блэкберн" и "Сток Сити".