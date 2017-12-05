На официальном сайте РФС появился список судейских бригад на 20-й тур РФПЛ.

Московский арбитр Алексей Николаев рассудит матч между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится 10 декабря. Его помощниками будут Антон Кобзев и Андрей Болотенков. Резервный судья – Евгений Турбин.

8 декабря (пятница)

"Урал" – "Арсенал": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

9 декабря (суббота)

"Динамо" – "Анжи": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Рубин" – "СКА-Хабаровск": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

10 декабря (воскресенье)

"Амкар" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Ростов" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

11 декабря (понедельник)

"Тосно" – "Локомотив": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Ахмат" – "Зенит": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).