Анатолий Бышовец: Чалову скоро 20 лет, я в это время уже был чемпионом союза
Экс-тренер сборной России Анатолий Быщовец прокомментировал итоги премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РФПЛ.
По результатам голосования 36 из 100 опрошенных тренеров РФПЛ, руководителей клубов РФПЛ, представителей тренерского штаба национальных сборных, отдали свое предпочтение нападающему ЦСКА Федору Чалову, который набрал 165 баллов.
«Чалову скоро в 20 лет, я в это время уже был чемпионом союза. Речь может идти о доверии тренера, которое позволит ему раскрыть свои возможности. И игровая практика. Плюс в ЦСКА есть игроки, у которых можно научиться многому. Пауза в развитии – естественный процесс, очень важно к нему правильно отнестись», - приводит слова Бышовца «Спорт день за днем».
«Думаю, это определенный аванс для Чалова. Но у него есть признаки классного форварда. ЦСКА имеет хороший материал, но нужно создать условия для дальнейшего роста. Пусть и многое зависит от него», - добавил специалист.
Добавим, что на втором месте премии «Первая пятерка» полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, набравший 134 балла, на третьей строчке «Рубина» Рифат Жемалетдинов, у которого 127 баллов.