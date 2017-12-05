По результатам голосования 36 из 100 опрошенных тренеров РФПЛ, руководителей клубов РФПЛ, представителей тренерского штаба национальных сборных, отдали свое предпочтение нападающему ЦСКА Федору Чалову, который набрал 165 баллов.

«Чалову скоро в 20 лет, я в это время уже был чемпионом союза. Речь может идти о доверии тренера, которое позволит ему раскрыть свои возможности. И игровая практика. Плюс в ЦСКА есть игроки, у которых можно научиться многому. Пауза в развитии – естественный процесс, очень важно к нему правильно отнестись», - приводит слова Бышовца «Спорт день за днем».

«Думаю, это определенный аванс для Чалова. Но у него есть признаки классного форварда. ЦСКА имеет хороший материал, но нужно создать условия для дальнейшего роста. Пусть и многое зависит от него», - добавил специалист.

Добавим, что на втором месте премии «Первая пятерка» полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, набравший 134 балла, на третьей строчке «Рубина» Рифат Жемалетдинов, у которого 127 баллов.