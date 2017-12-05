- Тяжело расставаться со всеми футболистами... С этими людьми работаешь бок о бок и живешь одними идеям и одной задачей: развиваться, делать наш клуб сильней, побеждать в каждом матче. О каждом из тех, с кем довелось поработать за 2,5 года, могу сказать только теплые и добрые слова. Но тут особый случай. По моему мнению Маркосов помимо того, что является отличным футболистом, добавил нашей команде то, чего ей так не хватало: привил дух победителя. Миша, спасибо тебе за совместную работу, и пусть наши футбольные пути расходятся, я уверен, что все сложится: «Динамо СПб» сохранит тот самый дух, а фамилию Маркосов еще не раз будут произносить дикторы на стадионах нашей необъятной родины, - написал Орлов.

Напомним, Маркосов играл за бело-голубых с начала сезона 2016/2017, когда команда выступала во втором дивизионе. В первенстве ПФЛ нападающий забил 15 голов за 20 игр. В сезоне 2017/2018 Маркосов провел за петербуржцев 20 матчей в ФНЛ и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с клубом действовал до 30 июня 2018 года.

«Динамо СПб» в 25 турах первенства ФНЛ набрало 42 очка и расположилось на пятом месте в турнирной таблице. Также команда дошла до 1/8 финала Кубка России, где проиграла хабаровскому СКА. До этого бело-голубые выбили из турнира «Зенит».