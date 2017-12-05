Ранее сообщалось, что Заболотный может стать игроком санкт-петербургского клуба уже зимой.

«Как только трансферное окно близится к открытию, сразу кто-то куда-то собирается. Может, это игры чьи-то», - приводит слова Орещука «Спорт день за днем».

«Хороший вопрос ─ что делать с Дзюбой, если возьмут Заболотного? Антон так же, как и Артем, сядет на скамейку запасных. Ведь там еще Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси. Тогда кто-то пролетит мимо чемпионата мира. Кому это надо? Так что не думаю, что Заболотный так уж спешит в «Зенит», - добавил агент.