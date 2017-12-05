Гулям продлил контракт с «Наполи» до 2022 года (фото)
Алжирский защитник Фаузи Гулям продолжит выступления за «Наполи», сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что сегодня игрок продлил соглашение до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что клуб повысит зарплату футболисту до 3,5 млн евро за сезон. При этом сумма отступных по новому контракту составит 35 млн евро.
В нынешнем сезоне Гулям сыграл 11 матчей в серии А, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
A proposito del ‘gelo sul rinnovo del contratto’, rinnovato fino al 30 giugno 2022...#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ZYYYPSbcTB— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 5 декабря 2017 г.