Месси мог получить 100 млн евро за переход в "Манчестер Сити"

Отмечается, что сегодня игрок продлил соглашение до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что клуб повысит зарплату футболисту до 3,5 млн евро за сезон. При этом сумма отступных по новому контракту составит 35 млн евро.

В нынешнем сезоне Гулям сыграл 11 матчей в серии А, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

 

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