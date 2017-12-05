Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем против московского «Спартака» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы хотим выйти в плей-офф. Нас ждет очень непростой матч, который имеет важное значение. Если мы обыграем "Спартак", то выйдем в следующий раунд.

Многие думают, что мы итак должны выходить из группы, но все решится в одном конкретном матче. Думаю, и "Ливерпуль", и "Спартак" стали сильнее с момента нашей последней встречи", – цитирует немецкого специалиста Mirror.

Напомним, встреча команд состоитс завтра, 6 декабря на стадионе "Энфилд" и стартует в 22.45 мск.