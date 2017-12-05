Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком» поделился впечатлениями от игры чемпионов России.

«Некоторые игроки «Спартака» пропустили матч из-за травм, – приводит слова Кариуса официальный сайт УЕФА. – Мы должны были выигрывать, мы были сильнее.

Теперь «Спартак» набрал форму, здорово провел домашний матч против «Севильи». Если правильно помню, выездная игра с «Севильей» получилась упорной. Поэтому считаю «Спартак» крепкой командой, которая по праву выступает на групповом этапе. Именно с такой командой мы готовимся играть. Недооценки не будет. Но мы понимаем, что победим, если все сделаем как надо».

Напомним, матч «Ливерпуль» – «Спартак» пройдет 6 декабря на стадионе «Энфилд». Начало – 22:45 (мск). Первый матч между командами на «Открытие Арене» в Москве завершился вничью (1:1).

После пяти туров «Ливерпуль» лидирует в группе E, опережая «Севилью» на два очка и «Ливерпуль» – на три.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча