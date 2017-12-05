Согласно источнику, полузащитник отказался продлевать контракт с лондонским клубом, поскольку принял предложение мадридского "Реала".

Отмечается, что боссы "синих" готовы сделать хавбека самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, предложив ему соглашение с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне 26-летний Азар провел 19 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с "Челси" рассчитан до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 70 млн евро.