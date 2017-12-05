Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком» оценил игру чемпионов России.

«В первом матче «Спартак» до предела осложнил нам жизнь, но я все равно считаю, что мы могли выиграть в Москве, – приводит слова Матипа официальный сайт УЕФА. – Та игра закончилась вничью, а ответный матч, полагаю, будет открытым.

В домашнем матче с «Севильей» все увидели, что «Спартак» может удивить любого. Так что нам нужно будет отдать борьбе все силы. В любом случае мы будем фаворитами, поскольку играем дома. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что мы наберем три очка.

У «Спартака» отличные футболисты на всех позициях. «Спартак» выжал максимум из своих моментов в первом матче с нами. Это говорит о том, что у них нет проблем с реализацией, но мы прекрасно знаем свои козыри, и бояться нам нечего».

Напомним, матч «Ливерпуль» – «Спартак» пройдет 6 декабря на стадионе «Энфилд». Начало – 22:45 (мск). Первый матч между командами на «Открытие Арене» в Москве завершился вничью (1:1).

После пяти туров «Ливерпуль» лидирует в группе E, опережая «Севилью» на два очка и «Ливерпуль» – на три.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча