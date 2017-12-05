«Я думаю, Криштиану заслуживает больше уважения. Он настолько хорош, что, когда что-то идёт не так, нормально, что люди говорят о нём. Те, кто знает Криштиану и клуб, знают, что он делает», - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что завтра, 6 декабря «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.